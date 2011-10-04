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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 15:06 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超27.83亿台币,连续三日卖超

路透台北10月4日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超27.83亿台币,已连续三日卖超,累计卖超180.14亿.

三大法人今日合计卖超38.77亿台币,上交易日修正後为卖超154.73亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

10/4 -27.83 +3.14 -14.08 -38.77

10/3 -130.76 -19.85 -4.12r -154.73r

----------------------------------------------------

本月累计 -158.59 -16.71 -18.20 -193.51

以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):

月份 外资 自营商 投信 合计

9月 -786.80 -74.88 +29.75r -831.93r

8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r

7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r

6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r

5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r

4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r

3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54

2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57

1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)

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--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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