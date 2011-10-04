〔路透基点〕六家银行加入中国如家2.5亿美元并购融资贷款--RLPC

路透香港10月4日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,法国巴黎银行、中国信托商业银行、法国东方汇理银行、工银亚洲、Natixis及新韩银行已加入中国经济型连锁酒店--如家HMIN.O的2.5亿美元贷款案,此笔贷款是用于如家收购中国连锁酒店莫泰168.

瑞士信贷及摩根大通为这项四年期贷款的委托牵头行,贷款的综合收益超过400个基点.贷款将采美元形式,借款方为一家离岸特殊目的机构(SPV).

据称上述六家副包销行共承诺约1.60亿美元.

目前仍有几家银行在考虑加入此案,今年稍晚或许进行组建银团.

5月末,如家宣布以现金加股票总计4.7亿美元的对价收购莫泰168.持有莫泰168国际控股59%股份的摩根士丹利和其它股东今年2月寻求出售莫泰168.

根据交易设计,如家此次收购将支付约3.05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等于其美国存托股份(ADS)每份40.37美元.瑞士信贷和摩根大通担任如家的财务顾问.(完)