〔欧洲个股〕Dexia的资产将被分拆成"优质"和"不良"两部分--报载

路透布鲁塞尔10月4日电---比利时报纸周二报导,法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR)将被分拆,而其"优良"资产可能会在今年年底之前出售.

Dexia在2008年金融危机最高峰期间曾接受60亿欧元(80亿美元)纾困金,市场对Dexia希腊曝险部位的担忧令其压力越来越大,Dexia在周二凌晨举行了临时董事会试图解决问题.[ID:nCT0480591]

Dexia对公共机构发放的长期贷款大部分靠的是短期借款融资,这一商业模式在2008年金融危机信贷干涸时承受很大压力.

截至6月底,Dexia持有的希腊公债规模为38亿欧元,并持有48亿欧元的希腊信贷风险敞口,两者均超出Dexia集团股票市值25亿欧元.

Dexia在7月已经因为减记21%的希腊债券而损失3.38亿欧元,但市场价格显示持有希腊公债的投资人可能会损失50%甚至更多,Dexia集团最终承担的损失额可能要高出许多.(完)