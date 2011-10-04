〔欧洲个股〕Dexia的资产将被分拆成"优质"和"不良"两部分--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔10月4日电---比利时报纸周二报导,法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR)将被分拆,而其"优良"资产可能会在今年年底之前出售.
Dexia在2008年金融危机最高峰期间曾接受60亿欧元(80亿美元)纾困金,市场对Dexia希腊曝险部位的担忧令其压力越来越大,Dexia在周二凌晨举行了临时董事会试图解决问题.[ID:nCT0480591]
Dexia对公共机构发放的长期贷款大部分靠的是短期借款融资,这一商业模式在2008年金融危机信贷干涸时承受很大压力.
截至6月底,Dexia持有的希腊公债规模为38亿欧元,并持有48亿欧元的希腊信贷风险敞口,两者均超出Dexia集团股票市值25亿欧元.
Dexia在7月已经因为减记21%的希腊债券而损失3.38亿欧元,但市场价格显示持有希腊公债的投资人可能会损失50%甚至更多,Dexia集团最终承担的损失额可能要高出许多.(完)
--编译 李婷仪;审校 白云
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