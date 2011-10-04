〔台湾汇市〕台币兑美元收跌9.3分,因美元强势且外资汇出

路透台北10月4日电---台币兑美元TWD=TP周二下跌9.3分.因希腊债务违约的可能性大增,风险资产连遭抛售,支持美元兑一篮子货币走势,非日亚币接连承压走低,台币终场再度收创九个半月来低位.

汇银人士指出,尽管台股今日收高,外资却是连续三日卖超,而在台北汇市中,亦见外资汇出.不过在30.70元附近,出口商及央行的卖压沉重,也见少部份外商银行逢高获利了结美元部位,抑制台币跌势,令台币全日多数时间陷于箱型整理.

"欧债、二次衰退...市场上负面消息很多,看样子还没爆到最高点,"一位本地银行人士称.

交易员表示,市场聚焦于本周召开的欧盟财长及欧洲央行会议,等待进一步消息指引,场上观望气氛浓厚,明日交易区间先看30.6-30.8元间,并密切关注台股及其他亚币走势.

他们认为,由于先前台币跳空回贬造成不小缺口,未来纵有机会反弹,预料在30-30.2元区间将遭逢压力.若无法有效突破,仍不代表其脱离原来所处的偏贬轨道上,再加上一旦希腊违约破产,预料台币又会再度上演2008年金融海啸时,一路走贬的剧烈震盪走势.

台币兑美元盘中曾触及30.722,前次低位出现在2010年12月6日,报30.745元.另外,台币前次收盘低位则出现在2010年12月8日,报30.706元.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.48%至7,047.87点;外资及陆资在台股却卖超27.83亿台币,已连续三日卖超,累计卖超180.14亿.[ID:nCT0480879]

东京汇市中,美元指数.DXY周二在九个月高位附近受到支撑,对欧债危机恐严重损害全球经济的担忧,主宰了整个市场.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 30.680 30.587 30.624-30.722 30.660 9.49 9.10

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