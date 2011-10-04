〔台湾货币市场〕提存期初始资金不多,标售存单前资金应能偏松

* 提存期首日资金偏少

* 短票区间略走低

* 周五标存单前市场应能维持偏松

记者 高洁如

路透台北10月4日电---台湾银行间短期利率周二大致不变.虽然才刚进入提存期初,不过因今日央行存单到期很少,加以日前外资流出令台币偏少,使得资金情势显得有些紧张,在供给不够下,拆款交易并不特别活络.

资深的银行交易人士也表示,提存期才开始市场资金就紧俏,与先前外资不断汇出脱不了关系.

"外资先前汇出那麽多,看起来挺吓人的,"一位大型银行业资金调度人士说.

外资自今年5月起皆卖超台股,累计9月份卖超达786.8亿台币,是除8月卖超1,904亿台币以来,第二大的卖超月份.台币兑美元TWD=TP周二也走弱,创下约十个月以来低位.

不过,交易人士预期央行应会维持本周资金宽松,因本周五央行将标售一年期存单1,000亿台币.[ID:nCT0480101]]

本地时间15:14拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.409%,上日0.396%;区间为0.296-0.80%,上日在0.296-0.850%.

2-7天拆款利率区间在0.389-0.85%,同上日.

**短票利率区间略往下**

短票部份,票券商交易员则表示,虽然今日存单到期量少,不过银行操作弹性大,使得短票的成交利率区间低位下移.

今日短票主要成交利率落在0.86-0.87%,上日在0.87%.

央行存单周二到期31亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]而随後央行存单到期依序为:周三1,603亿、周四1,232亿、周五4,293.8亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负204亿台币,累计超额准备为1,990亿台币,加计前期1%的超额准备为3,185亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二持于既有区间.月初资金陆续回流,整体资金供应状况平稳,但也未特别氾滥,令成交利率趋于稳定.

资金调度人士指出,投信有申购款流入,加上部份定存到期暂放RP市场,投信端找券需求增加,尤以公司债与可转换公司债特别抢手,连带使得交易商承作公债变得轻松许多.

另外,也见寿险及一般企业馀钱流入市场,推估为此前季底作帐的资金回流.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)