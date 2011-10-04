〔台湾货币市场〕提存期初始资金不多,标售存单前资金应能偏松

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 提存期首日资金偏少
* 短票区间略走低
* 周五标存单前市场应能维持偏松
记者 高洁如
路透台北10月4日电---台湾银行间短期利率周二大致不变.虽然才刚进入提存期初,不过因今日央行存单到期很少,加以日前外资流出令台币偏少,使得资金情势显得有些紧张,在供给不够下,拆款交易并不特别活络.
资深的银行交易人士也表示,提存期才开始市场资金就紧俏,与先前外资不断汇出脱不了关系.
"外资先前汇出那麽多,看起来挺吓人的,"一位大型银行业资金调度人士说.
外资自今年5月起皆卖超台股,累计9月份卖超达786.8亿台币,是除8月卖超1,904亿台币以来,第二大的卖超月份.台币兑美元TWD=TP周二也走弱,创下约十个月以来低位.
不过,交易人士预期央行应会维持本周资金宽松,因本周五央行将标售一年期存单1,000亿台币.[ID:nCT0480101]]
本地时间15:14拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.409%,上日0.396%;区间为0.296-0.80%,上日在0.296-0.850%.
2-7天拆款利率区间在0.389-0.85%,同上日.
**短票利率区间略往下**
短票部份,票券商交易员则表示,虽然今日存单到期量少,不过银行操作弹性大,使得短票的成交利率区间低位下移.
今日短票主要成交利率落在0.86-0.87%,上日在0.87%.
央行存单周二到期31亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]而随後央行存单到期依序为:周三1,603亿、周四1,232亿、周五4,293.8亿.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负204亿台币,累计超额准备为1,990亿台币,加计前期1%的超额准备为3,185亿台币.
**公债RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率周二持于既有区间.月初资金陆续回流,整体资金供应状况平稳,但也未特别氾滥,令成交利率趋于稳定.
资金调度人士指出,投信有申购款流入,加上部份定存到期暂放RP市场,投信端找券需求增加,尤以公司债与可转换公司债特别抢手,连带使得交易商承作公债变得轻松许多.
另外,也见寿险及一般企业馀钱流入市场,推估为此前季底作帐的资金回流.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。