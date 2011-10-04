《热点透视》阿里巴巴收购雅虎或许能为双方恩怨情结画下句点

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 蔡美珍

路透香港10月4日电---中国阿里巴巴集团主席马云表态有兴趣买下雅虎(YHOO.O),听起来像是典型的复仇幻想.自从雅虎2005年买下阿里巴巴40%股份以来,马云与雅虎的关系并不顺利.如今雅虎一团混乱,马云现在有机会得偿所愿--拿回股份.相对的,这可能让委屈很久的雅虎股东得到解脱.

雅虎上个月踢走了执行长Carol Bartz,但雅虎估值显得遭低估已经有很长一段时间.光拿雅虎持有的阿里巴巴股份来说吧:一组私募股权投资者日前投资阿里巴巴,据传对阿里巴巴的估值相当于320亿美元--换算下来,雅虎的持股就可能价值130亿美元.这个数字显然需要打点折扣.但以雅虎市值只有170亿美元,其中包括33亿美元现金,这等于雅虎其他资产几乎是无偿取得.

乍看之下,不明白为什麽马云要买下整个雅虎.如果阿里巴巴的电子商务与雅虎的消费品牌结合能够产生综效,他们肯定早就试过了.而且马云可能终究会发现,合并创造价值的潜力将面临美国议员的限制,对于一家中国企业接收数百万美国民众的电邮资料,美国议员不太可能乐观其成.

比较合理的作法应该是分拆出售.马云则是推动雅虎分拆的头号人选.如果有其他人想插手,阿里巴巴可以行使一项权利,以协商价格买回股份.这是一个有效的毒药丸.此外,有谁若想把阿里巴巴股份卖给马云,就得为雅虎可能高达110亿美元的资本利得支付巨额税费.相形之下,如果马云扮演买主,那批阿里巴巴股份大可继续留在雅虎名下.

雅虎旗下的日本上市资产应该不难找到买家.雅虎的美国品牌可能仍然足以吸引私募股权或是有意进军消费领域的媒体公司,例如新闻集团(NWSA.O).2008年出价480亿美元收购雅虎却遭拒的微软(MSFT.O),甚至也可能会从渣渣屑屑里再挑到些值钱的货色.不论马云的收购兴趣显得多麽随口说说,雅虎股东都应该洗耳恭听.(完)