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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 16:19 BJT

〔台湾数据〕9月外汇存底数据将提早至周三上午9:00公布--央行

路透台北10月4日电---台湾央行周二表示,9月底外汇存底数据将提早至周三(5日)上午9:00时公布,原为下午16:10发布.

央行表示,由于当日中央银行总裁彭淮南将赴立法院做业务报告,可能提及外汇存底的情况,因此决定提前将外汇存底公布的时点提早至当日九时整、立法院开议之前.

台湾8月底外汇存底为4,002.94亿美元,若排除黄金的持有量,居全球第四大--位于中国、日本以及俄罗斯之後.[ID:nCT0395052](完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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