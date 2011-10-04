〔台湾数据〕9月外汇存底数据将提早至周三上午9:00公布--央行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月4日电---台湾央行周二表示,9月底外汇存底数据将提早至周三(5日)上午9:00时公布,原为下午16:10发布.
央行表示,由于当日中央银行总裁彭淮南将赴立法院做业务报告,可能提及外汇存底的情况,因此决定提前将外汇存底公布的时点提早至当日九时整、立法院开议之前.
台湾8月底外汇存底为4,002.94亿美元,若排除黄金的持有量,居全球第四大--位于中国、日本以及俄罗斯之後.[ID:nCT0395052](完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。