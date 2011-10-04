版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 17:00 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业卖超8亿台币

路透台北10月4日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 19.00 9.50 +9.50

票券业 0.00 1.50 -1.50

证券业 10.50 18.50 -8.00 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐