〔路透调查〕台湾9月出口年增率料将升至13.9%,通胀料受抑制

* 公布项目:台湾9月消费者物价指数(CPI)与进出口数据

* 公布时间:10月5日(周三)本地时间16:00(0800GMT)公布CPI

10月7日(周五)本地时间16:00(0800GMT)公布进出口数据

* 路透预估:

CPI(较上年同期变动百分比)

预估中值 预估区间 8月 7月 预测家数

+1.35 +1.3至+1.55 +1.34 +1.33 12

贸易(较上年同期变动百分比,贸易收支单位为10亿美元):

预估中值 预估区间 8月 7月 预测家数

出口 +13.9 +4.9至+18.0 +7.2 +17.6 11

进口 +11.3 +4.8至+15.0 +6.4 +14.0 11

贸易收支 +2.6 +1.7至+3.8 +2.63 +3.34 11

观察重点:

--近几月来台湾出口前景恶化,因欧洲仍竭力解决债务危机且美国经济走势持续踉跄.

--虽然市场对智能手机和苹果(AAPL.O)设备需求仍然强劲,但部分个人电脑制造商仍下调财测.8月台湾外销订单增长率较上月大跌.[ID:nCT0401012]

--9月制造业PMI为44.5,显示台湾制造业的景气状况连续四个月趋弱,为2009年1月以来的低点,主因新订单量减少.鉴于需求趋软,厂商相应调整库存.[ID:nCT0479237]

--8月出口增长率远逊于预期,因中美两国对科技产品需求放缓,且台塑石化(6505.TW)炼厂发生火灾後遭暂时关闭.其炼厂已经开始逐渐恢复生产,本月给出口带来的拖累或减轻[ID:nCT0396296].

--出口料较上年同期成长.通胀率近几个月来已经下降,但9月料将持稳.

--台湾央行上月维持指标利率在1.875%不变,一如预期.央行指出,第四季全球通胀料将受到抑制,台湾通胀率料将持续下行[ID:nCT0478595].