〔路透调查〕台湾9月出口年增率料将升至13.9%,通胀料受抑制

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 公布项目:台湾9月消费者物价指数(CPI)与进出口数据
* 公布时间:10月5日(周三)本地时间16:00(0800GMT)公布CPI
10月7日(周五)本地时间16:00(0800GMT)公布进出口数据
* 路透预估:
CPI(较上年同期变动百分比)
预估中值 预估区间 8月 7月 预测家数
+1.35 +1.3至+1.55 +1.34 +1.33 12
贸易(较上年同期变动百分比,贸易收支单位为10亿美元):
预估中值 预估区间 8月 7月 预测家数
出口 +13.9 +4.9至+18.0 +7.2 +17.6 11
进口 +11.3 +4.8至+15.0 +6.4 +14.0 11
贸易收支 +2.6 +1.7至+3.8 +2.63 +3.34 11
观察重点:
--近几月来台湾出口前景恶化,因欧洲仍竭力解决债务危机且美国经济走势持续踉跄.
--虽然市场对智能手机和苹果(AAPL.O)设备需求仍然强劲,但部分个人电脑制造商仍下调财测.8月台湾外销订单增长率较上月大跌.[ID:nCT0401012]
--9月制造业PMI为44.5,显示台湾制造业的景气状况连续四个月趋弱,为2009年1月以来的低点,主因新订单量减少.鉴于需求趋软,厂商相应调整库存.[ID:nCT0479237]
--8月出口增长率远逊于预期,因中美两国对科技产品需求放缓,且台塑石化(6505.TW)炼厂发生火灾後遭暂时关闭.其炼厂已经开始逐渐恢复生产,本月给出口带来的拖累或减轻[ID:nCT0396296].
--出口料较上年同期成长.通胀率近几个月来已经下降,但9月料将持稳.
--台湾央行上月维持指标利率在1.875%不变,一如预期.央行指出,第四季全球通胀料将受到抑制,台湾通胀率料将持续下行[ID:nCT0478595].
--按照区域内标准,台湾通胀仍处于低水平.韩国9月CPI上升4.3%,泰国通胀年率则为4.03%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。