〔路透基点〕台湾世平集团签定2.34亿美元等值贷款案--RLPC

路透香港10月4日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,世平集团已在9月26日签定一笔2.3413亿美元等值三年期循环贷款.

这项循环贷款分为A部分35.5亿台币(相当于1.1579亿美元),以及B部分1.1834亿美元.

台湾合作金库银行为主办行兼额度分配行、贷款管理行,该行在A部分承贷额度为12亿台币,在B部分承贷4,000万美元.

第一银行和兆丰国际商银为共同主办行及额度分配行,两家银行各在A部分承贷6亿台币,B部分承贷2,000万美元.

大众银行、彰化商业银行、玉山银行、日盛国际商银为一般参贷行.大众银行承贷额度在A部分为4.5亿台币、B部分为1,500万美元;彰化银行承贷额度在A部分为3亿台币、B部分为1,000万美元;玉山银行和日盛国际商银各在A部分承贷2亿台币、B部分承贷667万美元.

台币部分贷款利率料较二级商业票据利率高60基点,美元部分料较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)高60基点.税後利率下限设在1.5%.若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR差距超过35个基点,借方将支付超出35个基点的额外利率.

财务条件包括,流动比率不得低于一倍,利息保障倍数不得低于2.5倍,有形净值不得低于75亿台币.

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如果动用资金低于50%的话,需支付15基点的承诺费.

贷款资金用于再融资及营运资本.

世平集团曾于2009年12月获得一笔金额30亿台币等值循环贷款,台币与美元部分包含全部资金成本的最高价码分别为86与91个基点.(完)