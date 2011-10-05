(重温稿)〔台湾货币市场〕提存期初始资金不多,标售存单前资金应能偏松

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 提存期首日资金偏少
* 短票区间略走低
* 周五标存单前市场应能维持偏松
记者 高洁如
路透台北10月4日电---台湾银行间短期利率周二大致不变.虽然才刚进入提存期初,不过因今日央行存单到期很少,加以日前外资流出令台币偏少,使得资金情势显得有些紧张,在供给不够下,拆款交易并不特别活络.
资深的银行交易人士也表示,提存期才开始市场资金就紧俏,与先前外资不断汇出脱不了关系.
"外资先前汇出那麽多,看起来挺吓人的,"一位大型银行业资金调度人士说.
外资自今年5月起皆卖超台股,累计9月份卖超达786.8亿台币,是除8月卖超1,904亿台币以来,第二大的卖超月份.台币兑美元TWD=TP周二也走弱,创下约十个月以来低位.
不过,交易人士预期央行应会维持本周资金宽松,因本周五央行将标售一年期存单1,000亿台币.[ID:nCT0480101]]
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,上日也在0.396%;区间为0.296-0.80%,上日在0.296-0.850%.
2-7天拆款利率区间在0.389-0.85%,同上日.
**短票利率区间略往下**
短票部份,票券商交易员则表示,虽然今日存单到期量少,不过银行操作弹性大,使得短票的成交利率区间低位下移.
今日短票主要成交利率落在0.86-0.87%,上日在0.87%.
央行存单周二到期31亿台币,发行金额666亿台币存单,相较存单到期金额31亿,存单发行馀额增加635亿.[TW/MMTCN]而随後央行存单到期依序为:周三1,603亿、周四1,232亿、周五4,293.8亿.
拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负8亿台币,累计超额准备为负8亿台币,加计前期1%的超额准备为1,116亿台币.
**公债RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率周二持于既有区间.月初资金陆续回流,整体资金供应状况平稳,但也未特别氾滥,令成交利率趋于稳定.
资金调度人士指出,投信有申购款流入,加上部份定存到期暂放RP市场,投信端找券需求增加,尤以公司债与可转换公司债特别抢手,连带使得交易商承作公债变得轻松许多.
另外,也见寿险及一般企业馀钱流入市场,推估为此前季底作帐的资金回流.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 董永年
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