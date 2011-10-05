〔表格〕台湾9月末外汇存底3,891.74亿美元,创今年1月底以来低点

路透台北10月5日电---台湾央行周三公布,9月末外汇存底为3,891.74亿美元,较8月减少2.78%,创下今年1月底以来的低点.

央行表示,外汇存底减少是因为外资在股市与债市卖超,减少台币存款与汇出盈馀,使得外汇需求增加.另欧元与主要币别兑美元贬值,使得以美元表示的外汇存底减少.

若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之後.

央行并表示,9月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计1,849亿美元,占外汇存底约48%较上月的53%持续滑落.

依据美国财政部的资料,7月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区,达1,543亿美元.来自台湾持有者大宗可能主要来自于台湾央行,以及寿险、银行或企业等.

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以下是外汇存底变化:

外汇存底 较上月变化 外资持有股、债金额 占外汇存底

按市价计算 比例(%)

(亿美元) (%) (亿美元)

2011年

9月底 3,891.74 -2.78 1,849 48

8月底 4,002.94 -0.12 2,132 53

7月底 4,007.66 +0.11 2,386 60

6月底 4,003.26 +0.40 2,464 62

5月底 3,986.83 -0.21 2,601 65

4月底 3,995.41 +1.76 2,601 65

3月底 3,926.26 +0.50 2,377 61

2月底 3,906.9 +0.92 2,351 60

1月底 3,871.11 +1.34 2,544 66

2010年

12月底 3,820.1 +0.73

11月底 3,792.57 -1.20

10月底 3,838.35 +0.88

9月底 3,805.05 +2.26

8月底 3,720.63 +0.53

7月底 3,701.1 +2.13

6月底 3,623.78 +0.63

5月底 3,601.2 +0.72

4月底 3,575.57 +0.71

3月底 3,550.4 +0.66

2月底 3,527.29 +0.58

1月底 3,507.11 +0.72

资料来源:台湾央行.(完)

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