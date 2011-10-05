〔表格〕台湾9月末外汇存底3,891.74亿美元,创今年1月底以来低点

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透台北10月5日电---台湾央行周三公布,9月末外汇存底为3,891.74亿美元,较8月减少2.78%,创下今年1月底以来的低点.
央行表示,外汇存底减少是因为外资在股市与债市卖超,减少台币存款与汇出盈馀,使得外汇需求增加.另欧元与主要币别兑美元贬值,使得以美元表示的外汇存底减少.
若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之後.
央行并表示,9月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计1,849亿美元,占外汇存底约48%较上月的53%持续滑落.
依据美国财政部的资料,7月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区,达1,543亿美元.来自台湾持有者大宗可能主要来自于台湾央行,以及寿险、银行或企业等.
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化:
外汇存底 较上月变化 外资持有股、债金额 占外汇存底
按市价计算 比例(%)
(亿美元) (%) (亿美元)
2011年
9月底 3,891.74 -2.78 1,849 48
8月底 4,002.94 -0.12 2,132 53
7月底 4,007.66 +0.11 2,386 60
6月底 4,003.26 +0.40 2,464 62
5月底 3,986.83 -0.21 2,601 65
4月底 3,995.41 +1.76 2,601 65
3月底 3,926.26 +0.50 2,377 61
2月底 3,906.9 +0.92 2,351 60
1月底 3,871.11 +1.34 2,544 66
2010年
12月底 3,820.1 +0.73
11月底 3,792.57 -1.20
10月底 3,838.35 +0.88
9月底 3,805.05 +2.26
8月底 3,720.63 +0.53
7月底 3,701.1 +2.13
6月底 3,623.78 +0.63
5月底 3,601.2 +0.72
4月底 3,575.57 +0.71
3月底 3,550.4 +0.66
2月底 3,527.29 +0.58
1月底 3,507.11 +0.72
资料来源:台湾央行.(完)
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--采访 高洁如;撰写 董永年;审校 杨淑祯
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类