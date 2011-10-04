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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 06:32 BJT

****日韩经济指标预测--10月5日-10月12日****

路透10月5日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月3日当周-------------------------------

10月5日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,702

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超584

10月6日(四)

暂无经济指标公布.

10月7日(五)

0330 日本央行利率决定 10月 -- 0.10%

0500 日本领先指标(较前月) 8月 -- 上升2.7点

日本同时指标(较前月) -- 下降0.3点

---------------------------------10月10日当周-------------------------------

10月10日(一)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- +6.6%

(较前月) -- +0.3%

10月11日(二)

0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.3

2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%

2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 8月 -- -42.4%

未经季节调整经常帐金额(亿日圆) -- 盈馀9,902

2350 日本机械订单(较上月) 8月 -- -8.2%

(较上年同期) -- +4.0%

10月12日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +9.0%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 -- 正8

2350 日本银行业放款馀额(较上年同期) 9月 -- -0.5%

(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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