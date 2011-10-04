〔韩国数据〕9月外汇储备降至3,033.8亿美元,创2008年11月来最大降幅

路透首尔10月5日电---韩国央行周三公布的数据显示,韩国9月外汇储备创下2008年全球危机以来的最大降幅,此前有交易商指出当局大幅抛售美元,阻止韩元跌势.

韩国央行称,截至9月底外汇储备较上月减少88.1亿美元或2.8%,至3,033.8亿美元.8月底时外汇储备为创纪录的3,121.9亿美元.

9月外汇储备降幅为2008年11月减少117.5亿美元以来最大.当时韩国政府大卖美元,以抑制韩元跌势.

韩国央行在声明中称,欧元和英镑兑美元疲弱,是外汇储备缩减的部分原因,但并未提及汇市干预.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC在9月下跌逾9%,为2009年初以来最大单月跌幅.

截至8月底止,韩国外汇储备在全球排名第八.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

303.38 312.19 311.03 304.48 305.08 307.20 298.62 (完)

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