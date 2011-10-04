〔纽约汇市〕欧元/美元从九个月低点反弹,但前景保持低迷(更新版)

(新增文末报价表格)

* 特里谢没有暗示本周将降息

* 贝南克称准备采取行动扶助经济

* 穆迪下调意大利公债评等

路透纽约10月4日电---欧元兑美元周二从近九个月低点反弹,在金融时报文章称欧盟领导人正考虑对受困金融机构进行资本重组的途径後,欧元扩大涨幅.

交易商表示,在金融时报文章发布後,美股大涨,欧元跳升,欧元录得约六周最大升幅.

金融时报称,尽管没有银行资本重组计划细节,但官员表示,欧盟财长卢森堡会议已得出结论,即他们在令金融市场信服欧洲的银行能够度过目前债务危机上做的不够.

在穆迪下调意大利公债评等後,欧元在震荡交投中略有回落.

分析师表示,欧元升势可能短暂,反弹是因欧元在连跌两日後出现的修正.因主权债危机持续,欧元前景仍低迷.

"股市和欧元之前也有类似的升势,此次也不例外.看来是修正性的,因基本面没有改变."纽约富国高级汇市策略师Vassili Serebriakov表示.

欧元兑美元EUR=EBS在电子交易平台EBS上升至1.33699美元高位,尾盘大涨1.3%,报1.33420美元,为8月中来最大单日升幅.

分析师表示,在欧洲央行总裁特里谢没有暗示在周四的货币政策会议上会降息後,欧元稍早走势找到了方向.多数市场人士原本预计本周欧洲央行至少降息一码.

美联储主席贝南克表示,美联储准备在必要时进一步采取行动,扶助经济,这也令欧元间接得益,并殃及美元.尽管贝南克的讲话并无新意,但投资人也因此缩减美元多头和欧元空头.

刺激美国经济的更多措施可能意味着美联储会再度向市场注入美元,令美元贬值.

"升幅部分可能归功于特里谢讲话.他本来可以在今天暗示降息,但没有.所以你会假设本周欧洲央行不会将息,"纽约Global-View.com创办人之一的Jay Meisler表示.

欧元走强也有自身因素,因原先看空欧元的投资人被迫空头回补,以避免更多损失.

Meisler表示,欧元需要重回上周低点1.33600美元上方,升势才能确立.

投资人整体而言对欧元涨势谨慎,多数相信其升势可能将失去动能.

稍早在欧洲财长讨论迫使银行承担希腊债务更多损失以及将希腊的援助贷款推迟至11月中发放後,欧元走软.

欧元兑美元在EBS上低见1.31450美元,为1月来最低,因股市下滑和法国-比利时金融服务集团Dexia(DEXI.BR)股价崩跌带动了资金流入避险美元.

投资人仍预计希腊违约的可能性增加.

其他货币,澳元兑美元AUD=D4触及一年低点0.9388美元,较7月触及的自由浮动以来高位跌了约17%,因越来越多的投资人开始担心中国经济成长.

但澳元尾盘反弹,升0.5%,报0.9566美元.

澳洲央行在如果未来通胀数据温和的情况下,为早至下月放宽货币政策敞开大门,这令澳元扩大跌幅.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3338 1.3169 +1.28 -0.29 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.83 76.55 +0.37 -5.32 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 102.49 100.83 +1.65 -5.65 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9163 0.9209 -0.50 -1.84 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5483 1.5423 +0.39 -0.74 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0524 1.0545 -0.20 +5.59 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9573 0.9517 +0.59 -6.17 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2226 1.2129 +0.80 -2.10 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8613 0.8537 +0.89 +0.48 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7603 0.7514 +1.18 -2.41 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.8666 5.9234 -0.96 +0.77 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8299 7.8030 +0.34 +0.52 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8380 6.9369 -1.43 +1.91 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1232 9.1416 -0.20 +1.58 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]