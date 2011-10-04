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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 06:52 BJT

全球外汇市场10月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月5日(三)

0030 - 澳洲8月零售销售

-- - 英国央行货币政策委员会会议(至周四)

0700 - 欧洲央行执委会成员普雷特(Peter Praet)在该行"2020年有价证券交易结算"会议上发表开幕演说

0743 - 意大利9月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国9月Markit服务业及综合PMI

0753 - 德国9月Markit服务业PMI

0758 - 欧元区9月Markit服务业及综合PMI

0828 - 英国9月CIPS服务业PMI

0830 - 英国国内生产总值(GDP)第二季终值

0900 - 欧元区GDP第二季修正值

0900 - 欧元区8月零售销售

1100 - 美国9月30日当周抵押贷款市场指数

1130 - 美国9月Challenger企业计划裁员数量

1215 - 美国9月ADP民间就业岗位(万个)

1400 - 美国9月供应管理协会(ISM)非制造业指数

1400 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)发表演说

1530 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)就Capital One Financial Corp收购ING Bank事宜在旧金山召开最後三场会议

2020 - 美国财政部长参与一场座谈会

2350 - 日本公布上周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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