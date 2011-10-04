全球外汇市场10月5日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月5日(三)
0030 - 澳洲8月零售销售
-- - 英国央行货币政策委员会会议(至周四)
0700 - 欧洲央行执委会成员普雷特(Peter Praet)在该行"2020年有价证券交易结算"会议上发表开幕演说
0743 - 意大利9月Markit服务业采购经理人指数(PMI)
0748 - 法国9月Markit服务业及综合PMI
0753 - 德国9月Markit服务业PMI
0758 - 欧元区9月Markit服务业及综合PMI
0828 - 英国9月CIPS服务业PMI
0830 - 英国国内生产总值(GDP)第二季终值
0900 - 欧元区GDP第二季修正值
0900 - 欧元区8月零售销售
1100 - 美国9月30日当周抵押贷款市场指数
1130 - 美国9月Challenger企业计划裁员数量
1215 - 美国9月ADP民间就业岗位(万个)
1400 - 美国9月供应管理协会(ISM)非制造业指数
1400 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)发表演说
1530 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)就Capital One Financial Corp收购ING Bank事宜在旧金山召开最後三场会议
2020 - 美国财政部长参与一场座谈会
2350 - 日本公布上周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。