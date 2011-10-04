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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 07:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 72.67 +4.77 +7.03 8934458

搜狐 (SOHU.O) 50.07 +2.65 +5.59 2655962

网易 (NTES.O) 38.09 +1.74 +4.79 1572903

百度 (BIDU.O) 110.09 +4.93 +4.69 11702232

亚信科技 ASIA.O 7.55 +1.15 +17.97 1485534

侨兴环球电话 XING.O 0.70 +0.03 +4.04 195077

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.74 +0.43 +3.80 4333527

联电 (UMC.N) 1.94 +0.09 +4.86 648217

日月光 (ASX.N) 4.29 +0.24 +5.93 845924

矽品精密 (SPIL.O) 4.80 +0.16 +3.45 2809324

和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 +0.04 +4.65 401250

友达 (AUO.N) 3.93 +0.16 +4.24 828584

中华电信 (CHT.N) 33.46 +0.44 +1.33 140382

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.19 +1.59 +5.20 1342212

香港

中华网 CHINA.O 0.87 -0.03 -3.32 103600

中国移动 (CHL.N) 48.29 +0.61 +1.28 556854

中国联通 (CHU.N) 19.23 -0.13 -0.67 753701

中国电信 (CHA.N) 62.92 +1.96 +3.22 70239

中芯国际 (SMI.N) 2.34 +0.11 +4.93 78952

(完)

--整理 王冠中

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