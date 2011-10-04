《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 72.67 +4.77 +7.03 8934458
搜狐 (SOHU.O) 50.07 +2.65 +5.59 2655962
网易 (NTES.O) 38.09 +1.74 +4.79 1572903
百度 (BIDU.O) 110.09 +4.93 +4.69 11702232
亚信科技 ASIA.O 7.55 +1.15 +17.97 1485534
侨兴环球电话 XING.O 0.70 +0.03 +4.04 195077
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.74 +0.43 +3.80 4333527
联电 (UMC.N) 1.94 +0.09 +4.86 648217
日月光 (ASX.N) 4.29 +0.24 +5.93 845924
矽品精密 (SPIL.O) 4.80 +0.16 +3.45 2809324
和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 +0.04 +4.65 401250
友达 (AUO.N) 3.93 +0.16 +4.24 828584
中华电信 (CHT.N) 33.46 +0.44 +1.33 140382
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.19 +1.59 +5.20 1342212
香港
中华网 CHINA.O 0.87 -0.03 -3.32 103600
中国移动 (CHL.N) 48.29 +0.61 +1.28 556854
中国联通 (CHU.N) 19.23 -0.13 -0.67 753701
中国电信 (CHA.N) 62.92 +1.96 +3.22 70239
中芯国际 (SMI.N) 2.34 +0.11 +4.93 78952
(完)
--整理 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。