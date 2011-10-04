〔加拿大汇市〕加元兑美元触及13个月新低,终场回升仅小幅收跌

路透多伦多10月4日电---加元兑美元周二触及13个月新低,但终场缩减跌幅,仅小幅收低,因投资者对希腊违约和全球经济再次衰退感到担忧.

全球市场震荡,投资人对于希腊违约可能性升高感到忧虑,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克关于联储准备好进一步支撑经济的谈话,则协助缓和了该忧虑.

尽管如此,汇市分析师仍表示,风险承担意愿升高的情况可能只是短暂的,因欧元区领导人是否能及时找出对抗债务危机的方式,避免危机拖累银行业和全球经济,仍存在许多不确定性.

"尽管受风险意愿提振,市场略为回升,但我认为这未必意味着市场已经逆转了过去两天的趋势,"加拿大皇家银行的资深汇市策略师David Watt说.

加元兑美元CAD=D3收报1.0549加元或0.9480美元,周一收在1.0511加元或0.9514美元.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]