《综述》欧洲政界准备搭救银行业,Dexia搭上首班车

* 欧盟各国政府同意将准备银行纾困计画

* 欧元区将重新审视希腊民间债券持有人的减计方案

* 希腊援助款核发将延至11月中旬

* 银行股续跌,受希腊及Dexia消息影响

路透卢森堡10月4日电---欧洲财经官员周二同意将为其银行业者提供安全网,因希腊第二套纾困计画能否顺利推行疑虑日增.

在这之前数小时,法国-比利时金融业者Dexia SA(DEXI.BR)成为第一家因陷于欧债危机而需要纾困的欧洲银行业者.

Dexia将进行分拆,其中体质优良的业务将会进行出售,而有毒资产的部分则将由政府支持的"不良资产银行"接手.

Dexia股价周一大跌10%之後,周二又惨跌22%;2008年时Dexia即曾因为持有大量次级贷款而不得不接受救助.

"每个人都说,关注重点在于金融市场令人忧心的情势发展可能会升高成为银行业危机."德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在一场记者会上表示,此前欧盟首长在卢森堡召开会议.