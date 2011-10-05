《综述》欧洲政界准备搭救银行业,Dexia搭上首班车

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 欧盟各国政府同意将准备银行纾困计画
* 欧元区将重新审视希腊民间债券持有人的减计方案
* 希腊援助款核发将延至11月中旬
* 银行股续跌,受希腊及Dexia消息影响
路透卢森堡10月4日电---欧洲财经官员周二同意将为其银行业者提供安全网,因希腊第二套纾困计画能否顺利推行疑虑日增.
在这之前数小时,法国-比利时金融业者Dexia SA(DEXI.BR)成为第一家因陷于欧债危机而需要纾困的欧洲银行业者.
Dexia将进行分拆,其中体质优良的业务将会进行出售,而有毒资产的部分则将由政府支持的"不良资产银行"接手.
Dexia股价周一大跌10%之後,周二又惨跌22%;2008年时Dexia即曾因为持有大量次级贷款而不得不接受救助.
"每个人都说,关注重点在于金融市场令人忧心的情势发展可能会升高成为银行业危机."德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在一场记者会上表示,此前欧盟首长在卢森堡召开会议.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类