〔金砖国家〕10月4日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透10月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月4日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌2.47%,报831.22点.
中国股市:因十一长假休市.[.SSCN]
香港股市:连续第四日下跌,中资产油企业及地产股疲弱,拖累恒生指数.HSI在周三公众假期之前跌至两年半低位.恒生指数.HSI收跌3.4%至16,250.3点,恒生国企指数.HSCE收跌3.6%至8,102.6点.[.HKCN]
中国汇市:休市.[CNY/CN]
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印度股市:连三个交易日下滑,挫跌1.77%至逾五周最低收位,因印度国家银行(SBI)遭降评引发投资人不安,并拖累银行股,市场对资产品质转弱的忧虑重燃.指标BSE指数.BSESN大跌286.59点至15,864.86点.30档成份股中仅七档上涨.[.BO]
印度汇市:卢比兑美元连续三天下跌,投资人认为欧元区危机将继续下去,因而出脱高风险资产;但出口商的美元卖盘拉抬卢比脱离日低.卢比兑美元INR=D2收报49.40/41,较上日收盘价49.15/16贬0.5%;盘中交投区间位于49.20-49.50.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,224.92点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌5.75%,报633.51点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.37%,报32.7150;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.4%,报43.4722.
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巴西股市:希腊违约疑虑打压拉美股市跌至两年低点,但市场寄望美国推出更多刺激经济举措,且媒体报导称欧盟计画将采取行动帮助银行,令拉美市场削减跌幅.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑0.21%至50,686.34点.[ID:nN1E793224]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走强约1.25%,受央行标售外汇互换合约的扶助.2000GMT当地现汇市场收盘时,雷亚尔兑美元报1.8670.[ID:nN1E7931QZ]
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南非股市:挫跌2.6%至近两个月最低收位,因对全球增长的疑虑及希腊债务危机扩散的担忧全面打击股价.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI大跌692.37%,收报25,919.58点,为8月初以来最低收位;综合指数.JALSH下滑2.3%至29,178.27点.[ID:nL5E7L43AI][.JALSH]
南非汇市:南非兰特兑美元趋稳,但当地资产仍极易受希腊债务疑虑扩散的疑虑重压.1638GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.2550,脱离日低8.3528,且较周一收盘价8.29升0.42%.[ID:nL5E7L43JU][ZAR/](完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。