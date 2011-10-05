美国与加拿大经济指标预测--10月5日-10月12日****

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透10月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月5日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月30日当周 -- 767.9
再融资指数 -- 4,239.6
1130 美国Challenger企业计划裁员数量(个) 9月 -- 51,114
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加7.5 增加9.1
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 52.9 53.3
10月6日(四)
-- 美国ICSC连锁店销售 9月 -- +4.6%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 41.0 39.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.7
续请失业金人数(万人) 9月24日当周 372.4 372.9
1230 加拿大建筑许可 8月 +0.3% -0.6%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 57.6
(经季节调整) 54.0 56.4
10月7日(五)
1100 加拿大失业率 9月 7.3% 7.3%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 9月 增加6.0 持平
制造业就业岗位变动(万个) 持平 减少0.3
民间产业就业岗位变动(万个) 增加10 增加1.7
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% -0.1%
每周平均工时(小时) 34.2 34.2
1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.5% +0.8%
趸售销售 +0.2% 持平
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月30日当周 -- 121.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加77.5 增加119.7
----------------------------------10月10日当周------------------------------
10月10日(一)
哥伦布纪念日 美国政府机构与债市关闭,股市开市.
10月11日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月8日当周 -- +0.1%
1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 -- 18.47
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月8日当周 -- +4.1%
1400 美国就业趋势指数 9月 -- 100.8
1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 39.9
10月12日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月7日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 加拿大新屋价格指数 8月 -- +0.1%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录 9月20-21日 -- -- (完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类