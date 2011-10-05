《台湾报摘》--工商时报10月5日

* 头版头条:

--全球资本市场动盪,外资大逃亡.金管会公布,第三季外资净汇出高达143.08亿美元(约合4,200亿台币),仅次2008年金融海啸当年第三季的159.51亿美元,创下单季次高纪录;外资第三季卖超台股金额更达3,150亿台币历史新高.

* 其他:

--高力国际(Colliers International)台湾分公司公布2011年第三季不动产市场季报时表示,台北商用不动产租金报酬率进入正负利差临界点、可能步入史上首见的"负利差"时代.

--联想(0992.HK)与代工大厂仁宝(2324.TW)合作深化,据了解,联想今年底前推出的四款Ultrabook,将由仁宝一家独吃.业界指出,今年第四季推出Ultrabook多半属试水温性质,预期单月出货量约在10万台上下,因此今年的Ultrabook机种多半由单一代工厂独得.

--第一金控(2892.TW)明年发展重点放在海外布局,其中成都、印尼、泰国列为重要据点发展地区.第一金董事长蔡庆年指出,第二家中国大陆地区租赁子公司将争取年底前在成都设立,也会积极在印尼、泰国等东南亚国协国家考虑并购.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.