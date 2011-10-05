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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 08:31 BJT

《台湾报摘》--经济日报10月5日

* 头版头条:

--美国联邦准备理事会(Fed)主席贝南克在国会作证时表示,Fed已做好万全准备,随时可采取进一步措施,刺激成长.

* 其他:

--穆迪信评宣布,调降国泰金控(2882.TW)及其子公司国泰人寿评等,国寿评等更从A级被降到B级.主要理由是国泰人寿的获利与资本持续偏弱.

--两大跨国商仲业者高力国际、仲量联行对台湾房市景气看法都转趋保守,高力国际董事总经理刘学龙说,大选後大台北市中心住宅房价恐跌5%至10%.

--为突破合资伙伴英杰华欲撤退台湾寿险市场僵局,第一金控(2892.TW)近期积极与英杰华展开谈判.第一金控高层表示,未来英杰华可望持续持有第一金人寿10%股权,释出其馀39%股权的资金转投第一金股权或投资台湾股市.

--太阳能厂新日光(3576.TW)董事长林坤禧预期,"市场谷底已过,价格再跌有限",第四季将掀一波拉货潮,新日光产能维持满载,因应这波热况.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁/李盈茜

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