《台湾报摘》--经济日报10月5日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--美国联邦准备理事会(Fed)主席贝南克在国会作证时表示,Fed已做好万全准备,随时可采取进一步措施,刺激成长.
* 其他:
--穆迪信评宣布,调降国泰金控(2882.TW)及其子公司国泰人寿评等,国寿评等更从A级被降到B级.主要理由是国泰人寿的获利与资本持续偏弱.
--两大跨国商仲业者高力国际、仲量联行对台湾房市景气看法都转趋保守,高力国际董事总经理刘学龙说,大选後大台北市中心住宅房价恐跌5%至10%.
--为突破合资伙伴英杰华欲撤退台湾寿险市场僵局,第一金控(2892.TW)近期积极与英杰华展开谈判.第一金控高层表示,未来英杰华可望持续持有第一金人寿10%股权,释出其馀39%股权的资金转投第一金股权或投资台湾股市.
--太阳能厂新日光(3576.TW)董事长林坤禧预期,"市场谷底已过,价格再跌有限",第四季将掀一波拉货潮,新日光产能维持满载,因应这波热况.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁/李盈茜
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。