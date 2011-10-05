《台湾重要政经日程》--10月5日-2012年1月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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==================今日重要政经消息======================
10/5 (三)
--09:00 中央银行总裁彭淮南赴立法院财政委员会报告并备询
--09:00 央行公布9月底外汇存底,8月底为4,002.94亿美元.
--10:30 戴德梁行第三季不动产市场记者会.
--16:00 主计处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率,8月为成长1.34%.
==================近期重要政经消息======================
10/6 (四)
--宏达电(2498.TW)公布第三季业绩.
10/7 (五)
--16:00 财政部公布9月进出口金额,8月出口年增率7.2%.
--13:30 台积电(2330.TW)公布9月营收
--14:00 联电(2303.TW)公布9月营收
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
10/20(四)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率,8月为年增5.26%.
10/24(一)
--16:00 主计处公布9月经季调失业率,8月经季调失业率4.36%.
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年增率,上月初值为年成长3.88%.
10/25(二)
--16:00 央行公布9月M2货币总计数年增率,上月为年增6.16%.
10/27(四)
--16:00 经建会公布9月领先指标月变动率,上月为下跌.3%.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。