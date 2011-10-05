《新兴市场重要经济事件预告》--10月5日-10月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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10月5日(三)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在韩国产业联合会成立50周年活动上发表讲话.
台北--中央银行总裁彭淮南赴立法院财政委员会报告并备询.
曼谷-- 泰国央行总裁张旭州在一场研讨会上发表演说(0700)
利马--国际货币基金组织(IMF)发表拉美经济展望报告(1030).
亚松森--巴拉圭央行货币政策委员会举行利率会议.
萨拉热窝--波黑政府批准2011年第三季临时融资.
莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(至9月7日).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
明斯克--国际货币基金组织(IMF)代表团访问白俄罗斯,讨论进一步援助事宜(至10月17日).
布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.
10月6日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布9月8日货币政策理事会会议要点.
莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(第二日).俄罗斯财长库德林和俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将参加全体会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行货币政策委员会会议.
柏林--德国联邦经济与技术部和经济合作暨发展组织(OECD)共同主办国际性会议,主题为在全球层面上提高持续性成长暨经济合作.
利马--秘鲁央行举行议息会议(0500).
10月7日(五)
吉隆坡--马来西亚总理纳吉布向议会提交2012年度预算案.
10月10日(一)
无重要经济事件.
10月11日(二)
雅加达--印尼央行会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
10月12日(三)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)货币政策会议.
里加--欧洲央行执委会成员史塔克在拉脱维亚央行的年度会议上发表演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 高琦
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。