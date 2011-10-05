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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 09:10 BJT

〔全球金市〕美国期金在亚洲市场涨1%,因欧元反弹

路透新加坡10月5日电---美国期金周三在亚洲市场升1%,在上日下跌後涌现低接买盘;欧元兑美元反弹亦带动买盘.

0041GMT,美国期金GCcv1涨16.5美元至每盎司1,632,5美元,周二曾挫跌近2%,因投资人忙着弥补股市的损失.

亚股周三自过去几日的跌势中反弹,此有迹象显示欧洲领导人加紧努力以阻止危机扩散.

现货金XAU=上涨9.87美元,至每盎司1,629.79美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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