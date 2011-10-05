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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 11:58 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,投信为供应主力且找券需求不减

路透台北10月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳.月初资金陆续回流,尤以投信为供应主力.有交易商表示,今日市况较上日更为宽松.

资金调度人士并指出,近来部份银行业改以自有资金养券,可承作附买回的非公债类流通部位减少,加上投信月初因申购款流入及定存到期,手上多有馀钱,使得场上找券需求增加.不过,投信仍以收益为优先考量,对利率相当坚持,令RP利率持于既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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