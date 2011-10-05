韩国已公布经济指标--2011/10/5

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.9%-@-r +1.3%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +4.3% +5.3% -- --
工业生产(m/m) 8月 -1.9%-@ -0.3%-@-r -- --
失业率 8月 3.1%-@ 3.3%-@ 10/11 --
贸易收支(亿美元) 9月 顺差14-p 顺差5-r 10/15 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 龚芳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。