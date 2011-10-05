〔台湾热股〕苹果iPhone4S引发失望卖压,但分析师仍看好第四季热销

路透台北10月5日电---在苹果(AAPL.O)发表差强人意的新智慧型手机iPhone4S後,台湾相关供应链个股周三与苹果股价同步涌现失望卖压;然而,这个利空却反而被为视为竞争对手宏达电(2498.TW)的利多,激励股价表现一枝独秀.

不过在供应链股价回吐新机发表前的涨幅之际,亦有分析师及基金经理人仍然看好苹果整合软硬体的产品媚力,正面看待苹果第四季出货量成长,可望稳住智慧型手机龙头宝座,或可伺机逢低承接苹果概念股.

苹果上日发表新智慧型手机iPhone4S,与前款外型相似且规格升级不多,而非许多消费者期待改款更大的iPhone5,令苹果股价一度跌5%,终场则是收低0.56%.[ID:nCN2003729]

不过,群益投信科技基金经理人陈煌仁则认为,苹果的作法符合预期,因为其产品推出时程的向来是"一年一小改,两年一大改",而且苹果产品并非纯以硬体为诉求,而是其软硬体整合,以及结合Apple Store的生态体系,预期苹果iPhone第四季将仍可达3,000万支销售佳绩.

"对我们来说并没有希望落空.虽然市场上有杂音,但还是会热买,第四季还是会销售很大."陈煌仁称."(市场以为)好像不是全新手机,就不理性的去看待,但是股价拉回反而提供好的进场点."

本地时间11:35,触控面板厂商宸鸿(3673.TW)下跌1.08%,胜华科技2384.TW则挫跌2.52%,光学镜头厂大立光(3008.TW)大跌3.87%,玉晶光(3406.TW)则是跌停6.95%,机壳供应商鸿准(2354.TW)挫低3.94%,组装大厂鸿海(2317.TW)则是下跌0.5%,均落後大盘.TWII的下跌0.2%.

在全球智慧型手机市占率第五大的品牌大厂宏达电(2498.TW)则是大涨1.34%.

同样正面看待的康和证券分析师部郭明錤则指出,由于两年前推出绑电信合约的iPhone 3GS将到期,预期这股换机需求便可支撑4GS销售量,此外也看好苹果切入新的电信商与市场.

他预估第四季4GS出货将达到2,200-2,300万台,上一版的4G将减少至300-400万台,而零元方案的3GS大概200万支.(完)