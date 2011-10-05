〔日本金融〕日本国际协力银行将为大型银行提供430亿美元贷款--日经

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透10月5日电---日本经济新闻报导,日本国际协力银行(JBIC)将为三家主要银行提供430亿美元贷款额度,协助因应强势日圆所带来的冲击.
报导指出,此举为政府8月宣布1,000亿美元计画的部份措施;该项计画旨在让银行更容易取得美元,并为寻求并购海外公司的日本企业提供贷款.
该报称,三菱UFJ金融集团(8306.T)旗下三菱东京日联银行将获得150亿美元贷款额度,而三井住友金融集团(8316.T)及瑞穗金融集团(8411.T)旗下单位则分别取得140亿美元额度.
据报载,日本国际协力银行将以低于市场利率的水准,贷放美元资金予上述主要银行,周三将与这些银行签订贷款协议.
除此以外,该报指出,执政民主党政调会长前原诚司周二呼吁首相野田佳彦将政府计画规模由7万亿日圆,扩大至10万亿日圆(1,304亿美元)左右.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。