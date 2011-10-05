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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 10:25 BJT

〔日本金融〕日本国际协力银行将为大型银行提供430亿美元贷款--日经

路透10月5日电---日本经济新闻报导,日本国际协力银行(JBIC)将为三家主要银行提供430亿美元贷款额度,协助因应强势日圆所带来的冲击.

报导指出,此举为政府8月宣布1,000亿美元计画的部份措施;该项计画旨在让银行更容易取得美元,并为寻求并购海外公司的日本企业提供贷款.

该报称,三菱UFJ金融集团(8306.T)旗下三菱东京日联银行将获得150亿美元贷款额度,而三井住友金融集团(8316.T)及瑞穗金融集团(8411.T)旗下单位则分别取得140亿美元额度.

据报载,日本国际协力银行将以低于市场利率的水准,贷放美元资金予上述主要银行,周三将与这些银行签订贷款协议.

除此以外,该报指出,执政民主党政调会长前原诚司周二呼吁首相野田佳彦将政府计画规模由7万亿日圆,扩大至10万亿日圆(1,304亿美元)左右.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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