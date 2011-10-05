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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 10:39 BJT

〔金属期市〕铜价止住五日跌势而升逾1%,但审慎氛围犹存

路透新加坡10月5日电---铜价周三涨逾1%,美国联邦储备理事会(FED)表明准备采取更多措施扶助美国经济後,铜价即告回升,摆脱五日的跌势.

0150 GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升1.5%,成为每吨6,900美元.市场担忧欧债危机恶化可能打击全球经济,导致铜价在周二止五日内跌逾10%.

但美联储主席贝南克周二表示,美联储已经做好准备,将采取进一步行动以扶助"接近于止步不前"的经济[ID:nCN2003427],这番谈话促使投资人承接铜及油等大宗商品.

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