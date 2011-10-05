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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 11:04 BJT

〔美国个股〕雅虎准备向可能买主提供相关财务资料--消息

路透10月4日电---知情消息人士指出,长期担任雅虎(YHOO.O)顾问的高盛(GS.N)与Allen & Co,正在准备提供雅虎可能买主相关财务资料,这个迹象显示雅虎准备求售.

消息人士之一称,过去几周期间,多家可能买主,包括大型科技及媒体公司、私募股权公司及跨国公司,针对雅虎不同事业部门提出许多不同方案.

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团主席马云日前表示,他非常有兴趣买下整个雅虎.

雅虎料将以数月时间决定未来走向.雅虎之前宣布,聘请Allen & Co协助进行长期战略性检讨.

一名知情消息人士称,多家公司与Allen & Co接洽,私募股权公司Silver Lake Partners为其中之一.

雅虎高层上个月向员工表示,多家公司已表达对许多可能方案的兴趣,公司顾问正在处理相关询问.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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