〔美股业绩〕百胜集团财报虽不俗,但中国放缓疑虑致其盘後股价挫跌

* 第三季不含特殊项目的每股获利为0.83美元,符合市场预期

* 第三季末在中国调高产品售价

* 盘後股价下跌近2%

路透10月4日电---肯德基的母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)公布最新财报,当中未能化解投资人心中对于中国业务成长放缓的疑虑;中国为百胜集团最大的市场.

这家速食连锁业者第三季获利虽然符合华尔街预期,但盘後股价仍下跌1.9%.

中国经济成长速度在全球主要国家名列前茅,也是百胜集团的主要获利动能来源,占公司获利比重超过四成.但多位分析师表示,中国经济可能已在本季加速放缓.

百胜集团中国餐饮店的营收表现倍受关注,第三季时成长了19%,但该数字仅掌握到8月底前的状况.

"亚洲流传着中国正开始放缓的耳语."YCMNET Advisors创办人兼执行长Michael Yoshikami表示;由于该公司有部分资金投资于麦当劳(MCD.N),因此也会追踪百胜集团表现.

百胜集团将在周三早上召开分析师电话会议.

Edward Jones分析师Jack Russo表示,"我们想要知道过去五周以来中国的表现如何."他并称,中国公布的部分经济数据支持成长放缓的论调.

百胜集团周二表示,已经在季末过後调高菜单价格,以协助抵御成本上扬.

百胜集团9月3日止第三季净利升至3.83亿美元,每股获利(EPS)为0.80美元,上年同期分别为3.57亿美元及0.74美元.

排除特殊项目後的EPS为0.83美元,符合汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估.

营收则从上年同期的28.6亿美元扩增至32.7亿美元.

百胜集团周二收盘报49.44美元,盘後交易时则跌至48.51美元.(完)