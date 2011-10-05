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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 11:13 BJT

《外汇动态》资金以空前速度流出澳元--Westpac

0250GMT--Westpac在一项客户报告中说,根据Westpac监测其客户的资金流显示,投资人和投机客最近正以前所未有的速度平仓澳元多头部位.

该银行说,过去20天中卖出的澳元已偏离趋势2个标准差,显示澳元卖出的速度在短期无法持续.长期投资人的基本资金流趋势已明确转负,Westpac并警告不要过度解读处于超卖的短线资金流指标.

澳元/美元AUD=最新报0.9522美元,日内下跌0.2%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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