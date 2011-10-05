〔台湾债市〕殖利率收高,因央行总裁对经济审慎乐观且外汇存底大减

路透台北10月5日电---台湾债市主要殖利率周三收高.受央行总裁对经济情势表达"审慎乐观"看法,且9月底外汇存底较上月明显减少等利空消息打击.五年增额券100/6R发行前交易殖利率弹至1.0%之上,连带让10年券100/9承压.

此外,台股继昨日逆势收高後,今日相较韩国股市仍相对抗跌.有交易商表示,股市试图筑底,後市出现跌深反弹的机会存在,有债市交易商因此先行出脱部位,避开可能的风险.

"总裁的说法等于告诉大家,不可能降息."一位证券商交易员说.

她并表示,9月底外汇存底减少,导致旬初货币市场的资金该松未松,债市同业附买回(RP)利率也不见向下调整,这对短券端形成进一步的压力.不过100/6R殖利率逢高吸引银行买盘承接,要大弹的机会也不高.

央行总裁彭淮南今日在立法院中表示,对目前经济情势审慎乐观,要度过此次欧债危机,除货币政策外还有很多的工具可维持金融稳定,需待各部会共同努力.[ID:nCT0481463]央行稍早也公布9月末外汇存底为3,891.74亿美元,较8月减少2.78%,创下今年1月底以来的低点.[ID:nCT0481067]

台湾股市周三收低0.83%,此前苹果发布的最新一款iPhone令美股和苹果迷们大失所望[ID:nCN2003729].加权股价指数.TWII收跌58.72点,报6,989.15点,开盘上扬0.19%.韩国股市.KS11收盘大跌2.33%.[.KRCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +1.04 1.0029 0.9910-1.0050 49.5

10 100/9 A00109=TWO +1.14 1.2715 1.2570-1.2725 441.0

有交易商指出,虽然近期欧洲债务危机与全球经济成长恐陷入停滞甚至衰退的负面消息频传,不过观察美债与台债的走势,指标10年券殖利率却呈现一底比一底高的格局,让多方操作心存警惕.

"若美国10年期公债殖利率在1.70%的底部确立,对多头将会形成打击."一证券商交易员说.

另一外商银行交易员也指出,要观察台股尝试筑底後的进一步表现.尤其近日美国公布的经济数据似乎不如想像中的糟糕,不过仍待情势进一步的明朗."周五的非农数据,也许是转折点."

美国周一公布的制造业数据显示,制造业9月加速成长.美国供应管理协会(ISM)制造业指数9月升至51.6,缓解了制造业下滑的担心.但8月工厂总体订单较上月下降0.2%,为三个月内第二次出现下滑,且逊于分析师预估的持平.

美国公债价格周二下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克重申,联储已准备好采取更多措施扶助经济,这减轻了投资者的焦虑情绪以及公债避险魅力.指标10年期公债US10YT=RR最後下跌21/32,收益率报1.83%,高于周一的1.76%.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2715

5 100/6 A00106=TWO 0.9922

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)