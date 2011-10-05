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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 11:35 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘下跌,因外资持续卖出

路透东京10月5日电---日本股市日经指数周三早盘下跌,回吐盘初升幅,因外资持续出脱持股,Fast Retailing Co (9983.T)公布令人失望的销售数据後挫跌.

销售苹果(AAPL.O)最新款iPhone的软银(9984.T)和KDDI(9433.T),股价双双下跌.周二苹果发布iPhone 4S令人失望并招致批评.

日经指数.N225早盘下跌0.8%至8,385.71点.东证股价指数.TOPX跌1.2%至727.19点.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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