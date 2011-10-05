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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 11:51 BJT

〔标题新闻〕本田汽车称因应日圆升值将加速外移生产,未来10年日制汽车出口比例拟减半--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7L506D]

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