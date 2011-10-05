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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 12:01 BJT

〔路透基点〕台湾大成维京控股3,850万美元循环贷款完成募集--RLPC

路透香港10月4日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,大成维京控股公司五年期循环信用贷款完成募集,金额由3,500万美元提高至3,850万美元.

台湾工业银行为委托主办行和额度分配行,承贷525万美元.

台湾银行、土地银行、合作金库银行为主办行,各承贷525万美元.

彰化银行、兆丰国际商银、台新国际商银为参贷行,各承诺390万美元.第一银行及华南银行亦为参贷行,各承诺290万美元.

循环贷款的10%以台湾工银存款担保,台湾工银为代理行.

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点,若动用不到50%,将有一笔5基点的承诺费.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距高出50个基点,借方将支付超出利率.

先前已报导,贷款由母公司大成不锈钢担保.以三种价码邀请银行参贷:

承贷700万美元以上,可取得20个基点的先付费用;

承贷500-690万美元,可取得12个基点的先付费用;

承贷350-490万美元,可取得8个基点的先付费用

该循环信用额度将从第36个月起分五次半年等额递减.

贷款资金将用于再融资和营运资本.

财务约束性条款包括:流动比率最低1.2倍,债务比率最高2倍,利息覆盖比率最低2倍.

大成维京控股曾在2008年7月取得2,500万美元的四年期循环信用贷款,利率为较LIBOR加码135个基点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 高琦

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