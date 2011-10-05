〔路透基点〕台湾大成维京控股3,850万美元循环贷款完成募集--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港10月4日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,大成维京控股公司五年期循环信用贷款完成募集,金额由3,500万美元提高至3,850万美元.
台湾工业银行为委托主办行和额度分配行,承贷525万美元.
台湾银行、土地银行、合作金库银行为主办行,各承贷525万美元.
彰化银行、兆丰国际商银、台新国际商银为参贷行,各承诺390万美元.第一银行及华南银行亦为参贷行,各承诺290万美元.
循环贷款的10%以台湾工银存款担保,台湾工银为代理行.
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点,若动用不到50%,将有一笔5基点的承诺费.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距高出50个基点,借方将支付超出利率.
先前已报导,贷款由母公司大成不锈钢担保.以三种价码邀请银行参贷:
承贷700万美元以上,可取得20个基点的先付费用;
承贷500-690万美元,可取得12个基点的先付费用;
承贷350-490万美元,可取得8个基点的先付费用
该循环信用额度将从第36个月起分五次半年等额递减.
贷款资金将用于再融资和营运资本.
财务约束性条款包括:流动比率最低1.2倍,债务比率最高2倍,利息覆盖比率最低2倍.
大成维京控股曾在2008年7月取得2,500万美元的四年期循环信用贷款,利率为较LIBOR加码135个基点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 高琦
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。