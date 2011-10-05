主要国家经济指标预测--10月6日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透10月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.3%
(较上年同期) +0.3% +0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 8月 +0.3% -2.8%
1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%
量化宽松计划规模(亿英镑) 2,000 2,000
1145 欧洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 41.0 39.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.7
续请失业金人数(万人) 9月24日当周 372.4 372.9
1230 加拿大建筑许可 8月 +0.3% -0.6%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 57.6
(经季节调整) 54.0 56.4
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.6% +0.2%
0743 意大利Markit服务业PMI 9月 45.8 47.3
0748 法国Markit服务业PMI 9月 51.5 52.5
综合PMI 50.2 --
0753 德国Markit服务业PMI 9月 49.7 50.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 48.8 49.1
综合PMI 49.1 49.2
0828 英国CIPS服务业PMI 9月 52.9 50.5
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +0.6% +0.7%
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -1.0% -0.7%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月30日当周 734.9 --
再融资指数 4,019.0 --
1130 美国Challenger企业计划裁员数量(个) 9月 115,730 --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加9.1 增加7.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 53.0 52.9 (完)
--整理 龚芳;审校 戴素萍
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。