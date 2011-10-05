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亚洲 | 2011年 10月 6日 星期四 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--10月6日****

路透10月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.3%

(较上年同期) +0.3% +0.2%

1000 德国工业订单(较前月) 8月 +0.3% -2.8%

1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%

量化宽松计划规模(亿英镑) 2,000 2,000

1145 欧洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 41.0 39.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.7

续请失业金人数(万人) 9月24日当周 372.4 372.9

1230 加拿大建筑许可 8月 +0.3% -0.6%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 57.6

(经季节调整) 54.0 56.4

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.6% +0.2%

0743 意大利Markit服务业PMI 9月 45.8 47.3

0748 法国Markit服务业PMI 9月 51.5 52.5

综合PMI 50.2 --

0753 德国Markit服务业PMI 9月 49.7 50.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 48.8 49.1

综合PMI 49.1 49.2

0828 英国CIPS服务业PMI 9月 52.9 50.5

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +0.6% +0.7%

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.3% -0.3%

(较上年同期) -1.0% -0.7%

1100 美国抵押贷款市场指数 9月30日当周 734.9 --

再融资指数 4,019.0 --

1130 美国Challenger企业计划裁员数量(个) 9月 115,730 --

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加9.1 增加7.5

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 53.0 52.9 (完)

--整理 龚芳;审校 戴素萍

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