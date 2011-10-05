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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 12:12 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索下跌,因投机客削减多仓

0353GMT--美元/菲律宾披索PHP=PDSP下跌,因银行间投机客削减多仓,市场弥漫菲律宾央行可能卖出美元的干预气氛,美元/日圆外亚币也下跌.

美元/披索下跌0.2%,至43.97.

"我现在打算逢高卖出,因为市场仍略为偏多,大家有防守的心态,"一驻马尼拉的欧系银行交易员表示.

该交易员称,美元/披索可能续跌,可能会低见43.85,此为43.44至44.10升势的50%回档位.

菲律宾央行被发现在周二卖出美元,当时美元/披索触及2月1日以来最高水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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