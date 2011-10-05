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亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 12:45 BJT

《企业看点》--10月5日财务活动报导摘要

路透10月5日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博及媒体Press Trust of India引述消息人士说法指出,印度多元化经营集团Essar Group正考虑让旗下基础建设资产在伦敦挂牌上市,筹措约7.50亿美元;该公司的业务横跨航运至电力等产业.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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