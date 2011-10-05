版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 5日 星期三 13:26 BJT

〔国际油市〕布兰特原油站回101美元上方,因美联储誓言扶助经济

路透新加坡10月5日电---布兰特原油周三站上101美元,结束连三日跌势,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺将推出更多措施扶助美国经济,且欧洲各国财经首长同意保护其银行业者.

美联储主席贝南克周二对于脆弱的美国经济复苏发表迄今以来最为悲观的评述,称美联储已经做好准备,将采取进一步行动以扶助"接近于止步不前"的经济[ID:nCN2003427].

而美国原油库存意外下降,亦为油价提供一臂之力.

0500GMT时,布兰特原油LCOc1涨1.90美元至每桶101.69美元,盘中一度高见102.10美元.该期约周二跌至熊市领域(即较近期高位下跌20%),收在99.79美元,为2月以来最低结算价.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐