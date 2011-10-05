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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 13:48 BJT

〔日本股市〕东证股价指数跌破3月15日的盘中低位725.90点

路透东京10月5日电---日本东证股价指数.TOPX跌破3月15日的盘中低位725.90点.(完)

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