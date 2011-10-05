〔台湾央行〕对目前经济情势审慎乐观,清算机制仍待对岸同意(更新版)

(新增细节)

* 审慎乐观看待景气

* 欧债危机应能顺利解决

* 两岸货币清算机制待对岸同意

路透台北10月5日电---台湾央行总裁彭淮南周三表示,对目前经济情势审慎乐观,并认为欧债危机应能顺利度过,因此此次的危机不会比2008年时的金融海啸严重.

彭淮南在立法院接受立委质询,当被问及应对目前的金融危机,以"暂停升息"的措施是否已经足够时,彭淮南说,"(要维持稳定)除了货币政策还有很多的工具,要大家共同努力."

彭淮南也说,目前热钱流入的压力已减轻许多.这一波外资从新兴市场撤出,令9月的外资持有证券及债券占外汇存底的比重已降至五成以下、达48%的情况,留下比重也并不算低.

"有的外资是长期投资,有的是进进出出,最近也看到也有人汇进来,"彭淮南说.他并强调,银行流动性没有问题,资金充沛且财务相当健全.

台湾央行在周一提前送交立法院的业务报告中表示,汇市若有"双向"的过度升贬情况,将进场维持汇市稳定.这也有助减少厂商的汇兑风险,并促进对外贸易.[ID:nCT0480255]

台湾央行甫于上周四(29日)宣布重贴现率维持在1.875%不变,暂时停止了连续五度的升息循环.央行并在新闻稿中表示,经济成长疲软及金融情势恶化的交叉影响下,全球经济金融不确定性升高,但第四季起全球通膨降温.[ID:nCN1996913]

**清算机制待对岸同意**

至于各方关切的两岸货币清算机制的进度,彭淮南说,台湾方面仍然希望尽快的能够订定两岸货币清算机制,但是还是要对岸同意.

彭淮南也说,中国经济体质目前看来不如欧、美情况严重,也是具相当实力的"航空母舰".资料显示,中国的经济成长已贡献了全球经济成长的三成.

"中国目前的情况是相对好的,相对稳定的,"彭淮南说.

至于在外汇存底持有的币别上,人民币依旧不是选项之一.彭淮南表示,要持有人民币当做外汇存底的币别,需要和中国有双边本币互换协议,在中国境内能够持有多少的债券,则需要中国政府的同意.

此外,目前人民币还不是可以自由兑换的货币,虽然中国不断的在推动跨境贸易以人民币做结算,最终人民币一定会成为全球的准备货币之一,但前提还是中国的资本帐要开放.

自2008年末以来,中国已与12个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程;其中包括新加坡、香港及 韩国.[ID:nCN1096342](完)