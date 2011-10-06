〔专栏节选〕日本的财政硬仗--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

欧洲问题让日本相当头大，日本主权信用违约交换（ＣＤＳ）利差高达一四三个基点，创下历史新高；市场似乎暗喻着：未来五年日本违约机率达一一％。可是我们必须了解，尽管日本金融市场多年不振，但当空头认为市况惨烈时，市场走势却总是出乎空头的意料之外。

日本公债殖利率上扬，恐将带动日经指数暴涨，这与二ＯＯ五至Ｏ六年间的情况一样，当时是由银行股带头上攻。不过，唯有殖利率超过五％，主权债的议题才可能成为实质问题。

日本政府的财政状况相当困窘，因为施政重心放在脱离长达二十年的通货紧缩，让日本债务占ＧＤＰ比重达一九七．五％，高于希腊的一四六％和义大利的一二Ｏ％，政府总负债金额将近十兆美元。此外，日本还有导引民间资金投入公共建设的财政投融资制度（Fiscal Investment and Loan Program），但这些并没有纳入政府预算数字的统计中。由于债主的身分不同，所以日本不至于步上希、义的後尘。

首先，日本债务几乎都由本国人持有。日本长债的投资人分别为：日本银行四五％、寿险业二Ｏ％、退休基金一五％、日本央行八％、家计单位和外国人各五％。逾九五％的日本债务由国内金融机构持有，其中邮政基金（Postal Fund）比重最高；大多数日本投资人和领养老金的人，都将钱存在邮政基金。

同时日本也拥有贸易顺差，足以负担外债部位。日本政府还持有大量美国公债，至七月金额约为九一五Ｏ亿美元，仅次于中国。日本还拥有数以兆计的外国资产，也都可以出售变现。

回溯一九九八年，日本央行（ＢＯＪ）对抗引爆前一年亚洲金融风暴的投机分子，他们企图打压日圆汇价，日本央行在数次警告後，强力拉抬日圆，五天内由一三四拉高到一一六日圆，重创空头投机客。

过去二十年来，放空日本长债一直是危险的举动。日本与美国不同，过去十年来，联准会的目标似乎是锁定六％至七％的名目ＧＤＰ成长率，日本则是对抗通膨的死硬派。

不过令人担忧的是，上回日本出现财政盈馀已是一九九二年的事了，现在的税收只能支应一半的政府支出，以致赤字规模愈来愈大。二Ｏ一四年前，日本将有约五．五兆美元的债务到期，其中二兆美元在一二年到期。

目前看来，倘若日本只是债务展期应不成问题，但是参与退休计画的劳动人口下降，退休基金的供给减少，届时，支应预算赤字的资金恐将不足。这个状况在一五年以前还不会发生，届时超过六十五岁的退休人口比重将达二五％，现在是一八％；因此日本可能有十到十五年的时间，才会真正面对这一场硬仗。(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.