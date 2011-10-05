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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 14:15 BJT

〔欧洲金融〕法国财长巴胡安称,Dexia银行困境的解决方案可能在周四前提出

路透巴黎10月5日电---法国财长巴胡安称,

* 要谈民间部门参与援助希腊的协议应否调整尚言之过早

* Dexia银行(DEXI.BR)的解决方案可能在周四前提出.(完)

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