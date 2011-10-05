《即时观点4》台湾9月CPI年增率符合预期,年底前利率料没有调整空间

路透台北10月5日电---台湾主计处周三公布,9月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.35%,与路透调查成长1.35%相同.

主计处预期,第四季物价因台币走贬会带来压力,但国际农工原料价格走滑则会舒缓些许物价走升压力.

9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.14%,上月修正後为成长4.02%.

主计处新闻稿称,主因成衣、蛋类、水果、水产品、肉类、谷类及其制品、燃气、油料费等价格相较去年为高,惟蔬菜、通讯费及3C消费性电子产品价格下跌,抵销部分涨幅.

参看图表,请点选(link.reuters.com/syz24s).

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

9月 8月

CPI(较上年同期) +1.35 +1.34

路透调查(较上年同期) +1.35 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.10 +0.01

核心CPI(较上年同期) +1.17 +1.26

WPI(较上年同期) +5.14 +4.02r

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

**市场评论**

--元富证券分析师许芷雁

除了2008年之外,台湾通膨水准在亚洲区里一直相对稳定.央行这次维持利率不变,如果欧元区危机没有进一步恶化,我们预期央行将会延续不变直到2012年下半年.

如果欧元区危机变的更糟,央行最快可能在明年第一季开始降息.

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂

数据显示台湾通膨不是问题.我们预期经济成长将持续放慢,但速度也不至于糟到让央行在明年开始降息.我们预期明年经济成长率是4.6%,今年则是4.8%.

明年CPI主要将取决于薪资上调;预估今年CPI成长1.3%,如果明年稳定加薪3%,明年CPI将会比今年1.3%预估值略高一点而已.

整体来看,10月物价将维持稳定,因为鲜奶价格上涨将抵消汽油格价格的下跌.

--渣打银行经济分析师符铭财:

CPI自8月以来呈现上扬,不过我认为核心CPI上升速度其实更快.这显示本地物价上涨的潜在压力主要来自于居住支出提高.

这因素在短期内不会消散,所以虽然我们认为食品及能源价格涨势趋缓,将有助CPI趋稳,但是整体来看,通膨在短期内不太可能显着改变.

在当前情势下,央行已表明对于通膨可能已经稳定,感到放心,我们也是如此认为.所以,我认为,除非全球经济情势在未来几个月出现明确改善的讯号,央行将会维持保守立场,至少在未来一至两季维持利率政策稳定.

目前看来,我们不认为利率在未来一或两季将会调升,而降息的条件也不成熟,除非有经济衰退的风险.

--穆迪分析师KATRINA ELL:

台湾9月消费者物价成长温和.由于全球需求趋疲,将影响到以出口为导向的台湾经济,因此今年接下来时间预期通膨都会维持温和.

因为景气不佳,促使台湾央行在上次9月底会议时维持指标利率于1.875%不变.我们预期今年都会维持目前的宽松货币政策,如此一来将有助本地经济抵御全球不确定性的冲击.

--日盛证券分析师 曾馨玉:

台湾通膨压力低,因今年到目前为止没有台风导致农业损失灾害,令含蔬菜水果在内的食品类价格涨幅有限,输入型通膨也因国际原物料价格下滑而降低,因此央行第四季更不会升息,应该会继续维持利率不动一阵子.

**市场反应**

--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘升值4.8分至30.632台币

--台股加权股价指数.TWII收低0.83%,报6,989.15点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾去年全年CPI年增率为0.96%,主计处于8月中再将全年通胀率预估从1.89%调降至1.59%.台湾中央银行9月底决议将官方利率暂时维持在1.875%不变.

--主计处8月中将今年经济成长率由5.01%下修至4.81%.台湾今年海关出口金额预估年增率将达15.33%;进口年增率将达15.89%.

--主计处预测2012年全年经济成长率为4.58%,CPI年成长率为1.21%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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