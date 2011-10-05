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市场报道 | 2011年 10月 5日 星期三 16:08 BJT

〔台湾数据〕9月CPI年增率1.35%,符合市场预期

路透台北10月5日电---台湾主计处周三公布,9月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.35%,符合路透调查的成长1.35%.

9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.14%,上月修正後为成长4.02%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

9月 8月

CPI(较上年同期) +1.35 +1.34

路透调查(较上年同期) +1.35 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.10 +0.01

核心CPI(较上年同期) +1.17 +1.26

WPI(较上年同期) +5.14 +4.02r

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯

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