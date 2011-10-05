〔台湾数据〕9月CPI年增率1.35%,符合市场预期

路透台北10月5日电---台湾主计处周三公布,9月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.35%,符合路透调查的成长1.35%.

9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.14%,上月修正後为成长4.02%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比: