〔东京汇市〕欧元短暂上扬後走势踉跄,市场信心低迷

* 宏观基金抛售澳元和欧元

* 东京出口商抛售欧元/日圆以了结获利

* 技术指标预示欧元将出现修正性反弹

* 资金以创纪录的速度流出澳元--Westpac

* 穆迪将意大利债信评级调降三个级距

路透东京10月5日---欧元周三走势踉跄,因宏观基金和东京出口商在隔夜大涨後了结获利,令欧元压力升高;但技术指标显示,近期欧元的沉重卖压将会暂时缓解.

欧元区财长会议周二同意采取措施保护本地区银行业[ID:nCT0481139],而市场更为忧虑希腊第二轮援助计划能否如期推进.

亚洲股市未受美股盘末反弹的激励,这突显出风险意愿的脆弱性,宏观基金继续解除以美元和日圆融资建立的仓位.

受此影响,欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.3292,距离上日触及的九个月低点1.3145不远.欧元兑日圆EURJPY=也跌向10年低点,下挫0.6%至101.92日圆.

"宏观基金试图通过获利了结,或削减欧元和澳元仓位的损失,来抵消今年在股市上的部分巨额损失,"冈三证券外国证券部高级经理Tsutomu Soma表示.

Soma表示,尽管有大量卖盘,但仍不能排除欧元短暂修正性的反弹至1.34美元附近的可能;欧元周二曾从这里反弹.若一旦跌破这些水准,将预示欧元跌势加速.

欧元自重要支撑位上方反弹,该支撑位在1.3140美元,为欧元自2010年8月低点1.2583升至今年高点1.49上方这波涨势的76.4%回档位.

亚洲股市未受美股盘末反弹的激励,这突显出风险意愿的脆弱性,宏观基金继续解除以美元和日圆融资建立的仓位.

受此影响,欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.3292,距离上日触及的九个月低点1.3145不远.欧元兑日圆EURJPY=也跌向10年低点,下挫0.6%至101.92日圆.

"宏观基金试图通过获利了结,或削减欧元和澳元仓位的损失,来抵消今年在股市上的部分巨额损失,"冈三证券外国证券部高级经理Tsutomu Soma表示.

Soma表示,尽管有大量卖盘,但仍不能排除欧元短暂修正性的反弹至1.34美元附近的可能;欧元周二曾从这里反弹.若一旦跌破这些水准,将预示欧元跌势加速.

欧元自重要支撑位上方反弹,该支撑位在1.3140美元,为欧元自2010年8月低点1.2583升至今年高点1.49上方这波涨势的76.4%回档位.

"长期下行趋势显然没变,但是欧元跌势时不时被数轮空头回补打断,今天稍後可能还会出现这种情况,"Soma说.

法国巴黎银行的分析师也持有类似看法,他们表示,欧元/美元和欧元交叉盘双向交易未来几天可能会有较佳表现,不过他们警告指出,欧元仍有可能跌破1.3000美元.

1.34美元附近料挂有止损单,103日圆附近挂有很多卖单,预计将限制欧元/日圆反弹.

法国和比利时快速采取行动援助金融集团Dexia(DEXI.BR),成为欧债危机发生以来,欧洲首次由政府采取行动援助银行的案例.之後欧元反弹.

但交易商对欧洲当局的做法能否抑制欧元进一步下滑表示怀疑,因为有越来越多欧洲的银行被市场拒于门外,只能依靠欧洲央行来获得融资.

紧张情势依旧,欧元区财长推迟对希腊的关键性援助拨款至11月中,与此同时欧盟部长称,他们正评估第二个希腊救援方案的私营部门参与规模.

"底线是仍有很多对美元的避险买盘,因为全球经济增长明显放缓,"澳洲联邦银行(CBA)的策略师Joseph Capurso称.

穆迪下调意大利公债评等三个级距至A2[ID:nCN2003483],也令欧元承压,之前标准普尔也曾调降意大利的评级.

有报导称,日本或将购买更多欧洲救援基金发行的债券,协助遏制欧债危机,但该消息对欧元影响甚微.

**美联储拟采取更多举措**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称,FED准备好了采取进一步举措来支撑美国经济复苏[ID:nCN2003427],这番谈话帮助提振了风险胃纳.

尽管美元指数.DXY跌至79.162,从九个月高位79.838回撤,但多数市场人士认为,避险资金流入可能会提振美元走势,盖过因揣测FED再次放松货币政策而出现的任何抛压影响.

美元兑日圆JPY=下跌至76.65日圆,但高于周二所及76.51附近的低位,在该水平下方有强劲买盘为美元/日圆提供支撑.该货币对仍陷于窄幅区间波动,受制于日本当局进一步干预汇市阻升日圆的威胁.

澳元兑日圆AUDJPY=跌0.4%,盘中一度低见72.64日圆,宏观基金解除以日圆融资的仓位,基本未理会澳洲乐观的零售销售数据.

澳元兑美元AUD=D4下滑0.2%至0.9530美元,距离一年低位0.9388美元不远.

Westpac在一项客户报告中说,根据Westpac监测其客户的资金流显示,投资人和投机客最近正以前所未有的速度平仓澳元多头部位.[ID:nCT0481333]

纽约 当日 今年来 2010年

0558GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3315 1.3338 -0.17 -0.46 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.68 76.83 -0.20 -5.51 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 102.10 102.65 -0.54 -5.99 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9202 0.9163 +0.43 -1.42 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5446 1.5483 -0.24 -0.98 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0532 1.0524 +0.08 +5.67 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9556 0.9573 -0.18 -6.34 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7618 0.7603 +0.20 -2.22 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 73.240 73.710 -0.64 -11.83 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.410 58.570 -0.27 -7.65 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 118.42 119.03 -0.51 -6.51 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2530 1.2577 -0.37 -4.48 1.3117

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 龚芳/肖群英/高琦/张若琪

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]