〔台湾汇市〕台币兑美元量缩收升4.8分,美元回落令亚币稍获喘息

路透台北10月5日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值4.8分.国际美元走势稍落,促非日亚币获得喘息,再加上台股跌幅并未继续扩大,外资买汇力道渐减,场上甚至见到部分获利了结的卖盘,令台币小幅回档修正.

汇银人士表示,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一个月换汇点转为折价,亦推升台币走势.不过,受到欧债蔓延及经济衰退等不确定性影响,场上观望气氛浓厚,台北外汇市场买卖多为实质性抛补,全日成交量缩至逾一个月来低位.

"在星期五美国非农就业数据公布前,出现一些获利了结(美元卖盘),"一位外商银行人士称.

此外,周四欧洲央行(ECB)将召开会议,会後将召开记者会并公布利率决议,亦为市场关注焦点.

台湾央行周三公布,9月末外汇存底为3,891.74亿美元,较8月减少2.78%,创下今年1月底以来的低点.外汇存底减少是因为外资在股市与债市卖超,减少台币存款与汇出盈馀,使得外汇需求增加.另欧元与主要币别兑美元贬值,使得以美元表示的外汇存底减少.[ID:nCT0481067]

市场人士对此表示,央行为缓和台币贬势而大量抛汇,亦为外汇存底减少的原因之一.据金管会统计资料显示,外资于9月汇出金额为42.55亿美元,交易员推估其中约有50%以上的美元卖盘皆来自于央行,加上近期出口商惜售美元,预料央行调节抛出的美元部位可能更多.

交易员预估,明日交易区间先看30.5-30.7元间.另外,在30.7-30.8元附近卖压较重,将密切观察央行态度及国际美元走势,以寻求进一步交投方向.

周三台北汇市成交量总额为6.19亿美元,上次成交量低位出现在8月27日的6.07亿美元.

台湾加权指数.TWII今日收盘下跌0.83%至6,989.15点;外资及陆资在台股卖超30.33亿台币,已连续四日卖超,累计卖超210.47亿.[ID:nCT0481533]

马币(林吉特)及韩元周三引领亚洲货币上涨,因部份海外基金及银行间投机客回补空仓.[ID:nCN2004369]投资人亦买回亚币,提防各国央行更积极进场抛售美元,尤其是韩国周二警告将采更强劲行动以捍卫韩元汇价[ID:nCN2002257].

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.632 30.680 30.610-30.690 30.680 6.19 9.49

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.631 30.688 30.612-30.658 30.650 3.16 3.42

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 0.000/0.020

美元/台币六个月期 -0.240/-0.200 -0.190/-0.160

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